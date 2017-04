ஐபிஎல்.. குஜராத் அணிக்கு எதிராக சூப்பர் ஓவரில் மும்பை த்ரில் வெற்றி

மும்பை - குஜராத் இடையேயான போட்டி சமனில் முடிவடைந்ததால் சூப்பர் ஓவர் முறையில் குஜராத் அணியை மும்பை வீழ்த்தியது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 0:37 [IST]

English summary

Mumbai Indians beat Gujarat Lions in Super Over in the match 35 of IPL 2017.