சறுக்கியது ராயல் சேலஞ்சர்ஸ்.. 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது குஜராத்

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணியை 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது குஜராத் லயன்ஸ்.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 23:36 [IST]

English summary

Gujarat Lions produced a disciplined bowling performance to restrict Royal Challengers Bangalore (RCB) to 134 in their IPL clash on Thursday.