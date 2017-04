ஐபிஎல்.. புனே அணியில் "சிகாகோ சக்திவேலுக்கு"ப் பதில் "வாஷிங்டன் வெற்றிவேல்" சேர்ப்பு!

அஸ்வினுக்கு பதிலாக புனே அணியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 17 வயது இளம் வீரரான வாஷிங்டன் சுந்தர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu all-rounder Washington Sundar to replace R Ashwin in the RPS squad.