ஐபிஎல் ஏலம்: பென் ஸ்டோக்சுக்கு ஏகப்பட்ட டிமாண்ட்.. ரூ.14.5 கோடிக்கு வாங்கியது புனே

புனே அணி பென் ஸ்டோக்சை ரூ.14.5 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுத்தது. காலை 10 மணி வரையிலான நிலவரப்படி பென் ஸ்டோக்ஸ்தான் அதிக விலைக்கு ஏலம் போன வீரராகும்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Ben Stokes is SOLD to Pune for Rs 14.5 crore in the IPL auction.