ஐபிஎல் 2017: முதல் முறையாக இறுதிப் போட்டியில் நுழைந்த புனே கோப்பையை வெல்லுமா?

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டிகளின் இறுதிப்போட்டி இன்று இரவு நடைபெற உள்ளது. மும்பை இந்தியன்ஸ் -புனே அணிகள் இறுதிக்கட்ட பலப் பரீட்சையில் ஈடுபடுகின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Mumbai Indians chase record third IPL crown, Rising Pune Supergiant hope to cash in on their psychological head-to-head advantage over Mumbai Indians.