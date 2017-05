ஐபிஎல் பைனல்: முக்கியமான கட்டத்தில் நடந்த தவறு.. நடுவரின் கவனக்குறைவால் தோற்றதா புனே?

நடுவரின் பிழையால் 1 ரன் வித்தியாசத்தில் தோற்றது புனே அணி என்கிறார்கள் ரசிகர்கள். ஆனால் இது கிரிக்கெட். எப்போது வேண்டுமானாலும் போட்டியின் தன்மை மாறுவதே இதன் ஸ்பெஷல்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Pune team lost the IPL final due to Umpire's last minute mistake, says team's fans.