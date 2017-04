கடைசி பந்தில் வின்னிங் ஷாட்.. கிளம்பிய ஹெலிகாப்டர் சிக்சர்.. ரொம்ப நாள் பிறகு டோணியின் விஸ்வரூபம்

டோணி 34 பந்துகளில் 5 பவுண்டரிகள், 3 சிக்சர்களுடன் 61 ரன்களை குவித்து, காட்டுக்கு சிங்கம் யார் என்பதை காட்டிவிட்டார்.

English summary

A late surge from all-rounder Moises Henriques helped Sunrisers Hyderabad (SRH) post a healthy 176/3 against Rising Pune Supergiant (RPS) in an Indian Premier League (IPL) 2017 match at the Maharashtra Cricket Association Stadium here on Saturday (April 22). RPS won off the last ball as Mahendra Singh hit a boundary.