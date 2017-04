ஐபிஎல்லுக்கு வயது 10.. மறக்க முடியுமா இந்த 10ம் நம்பர் ஜெர்சி சாம்பியனை

ஐபிஎல் 10ம் ஆண்டை தொட்டுள்ள நிலையில், மும்பை இந்தியன்சுக்காக சச்சின் 10ம் நம்பர் ஜெர்சி அணிந்து ஆடியது மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வாகும்.

Story first published: Monday, April 17, 2017, 18:09 [IST]

English summary

As the Indian Premier League (IPL) is in its 10th edition this year, some of the moments in the cash-rich Twenty20 tournament are unforgettable. And Mumbai Indians' (MI) great gesture in 2013 has been first in cricket world and special.