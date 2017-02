10வது ஐபிஎல் ஏலம்.. ஏலம் போகாத இர்பான் பதான், குப்தில், அபாட்

ஐபிஎல் டி 20 கிரிக்கெட் 10வது சீசன் போட்டிகளுக்கான வீரர்கள் ஏலம் பெங்களுருவில் தொடங்கி உள்ளது. இதில் இர்பான் பதான், ஜாஸன் ராய் உள்ளிட்ட பல வீரர்கள் ஏலம் போகவில்லை.

English summary

IPL Auction from Bangalore. This is the 10th edition of IPL and the auction have 357 players. Irfan Pathan unsold in IPL auction.