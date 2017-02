எனது கேப்டன் திறமையை மதிப்பிட இப்ப என்ன அவசரம்?.. கேட்கிறார் கோஹ்லி

எனது கேப்டன் திறமையை மதிப்பிட தற்போது ஒரு அவசரமும் இல்லை. 5 ஆண்டுகள் கழித்து அதைச் செய்யுங்கள் என்று இந்திய டெஸ்ட் கேப்டன் விராத் கோஹ்லி தெரிவித்தார்.

English summary

I wont judge my captaincy now, will only do after 5 years if I stay in that position till then, says Kohli