ஒவ்வொரு பந்தையும் கேட்டுக்கேட்டு போட்ட பும்ரா.. மனதார பாராட்டிய கேப்டன் கோஹ்லி

இந்தியா - இங்கிலாந்து இடையேயான 2வது 20 ஓவர் போட்டியில் இந்திய அணி போராடி வெற்றி பெற்றது. இதையடுத்து இந்திய அணியின் பந்து வீச்சாளர்களை அணியின் கேப்டன் விராட்கோஹ்லி மனதார பாராட்டியுள்ளார்.

English summary

Kohli said it was important to have the belief and praised his bowlers for executing really well under pressure.