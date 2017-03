ஐபிஎல்: டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் அணியில் இருந்து ஜேபி டுமினி திடீர் விலகல்

ஐ.பி.எல் சீசன் 10 வது தொடரில் இருந்து விலகுவதாக பேபி டுமினி அறிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Delhi Daredevils all-rounder Jean-Paul Duminy withdraws from the upcoming edition of IPL due to personal reasons.