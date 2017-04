உணர்ச்சிவசப்பட கூடாது.. கோஹ்லிக்கு அட்வைஸ் செய்வது சட்டையை கழற்றி சுற்றிய கங்குலி

விராட் கோஹ்லி உணர்ச்சிவசப்படக்கூடாது என இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கங்குலி அறிவுரை கூறியுள்ளார்.

Story first published: Saturday, April 1, 2017, 16:01 [IST]

English summary

Ganguly observed that Kohli's desire to win at any cost as a captain led to his outbursts.