ஐபிஎல்.. கடைசி ஓவரில் 14 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் கொல்கத்தாவை வீழ்த்தியது பஞ்சாப்

கொல்கத்தாவுக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியின் கடைசி ஓவரில் கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

English summary

Kings XI Punjab bowled exceptionally well to defend a total of 167 and defeated Kolkata Knight Riders by 14 runs in the IPL encounter.