ரன்தான் கம்மி.. ரசிகர்கள் நெஞ்சில் டோணிதான் கில்லி.. சோஷியல் மீடியாவில் டாப் 1 தலதான்!

ஃபார்ம் என்பது தற்காலிகமானது, கிளாஸ் என்பது நிரந்தரமானது, என்ற வாக்கியம் கிரிக்கெட் உலகில் பிரபலம். டோணியை ஒரு கிளாஸ் வீரராகத்தான் ரசிகர்கள் பார்க்கிறார்கள்.

English summary

Mahendra Singh Dhoni remains the most discussed player on Twitter. Gautam Gambhir has moved up to second place this week, while Royal Challengers Bangalore skipper Virat Kohli is in the third spot.