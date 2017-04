ஆட்டநாயகனாக தேர்வான கையோடு பர்பிள் கேப்பையும் தனதாக்கினார் ரஷித் கான்!

பத்தாவது ஐபில்லில் குஜராத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 3 வீக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய சன்ரைசர்ஸ் அணியின் ரஷித் கான் ஆட்ட நாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Rashi khan bowling was wonderful today. He was giving just 19 runs and taken 3 wickets. Man of the match award given to him only. He has taken the purple cap.