ஆஸ்திரேலிய டி20 கிரிக்கெட் அணி தேர்வாளராக மார்க் வாக் நியமனம்

டிரேவர் ஹோன்ஸ், கிரேக் சேப்பல் மற்றும் மார்க் வாக் ஆகியோர் தேசிய தேர்வு கமிட்டிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

The Board of Cricket Australia (CA) has today (March 10) confirmed that Trevor Hohns, Greg Chappell and Mark Waugh have all been appointed to the National Selection Panel.