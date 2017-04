டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுகிறார் வங்கதேச கேப்டன் மொர்டசா !

வங்காள தேச டி20 கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் மோர்தசா டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

Tuesday, April 4, 2017, 22:26 [IST]

Bangladesh captain Mashrafe Mortaza has announced his retirement from T20 international.