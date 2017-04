தொடரும் அதிரடி.. டெல்லியை 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது கொல்கத்தா

ஐபிஎல் லீக் ஆட்டத்தில் டெல்லி அணியை வீழ்த்தி, கொல்கத்தா அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Delhi Daredevils scored just 160/6 against Kolkata Knight Riders and set a target of 161 for KKR to chase in their second IPL encounter.