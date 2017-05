ஸ்ரேயாஸ் அசத்தல் பேட்டிங்...குஜராத்தை 2 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது டெல்லி

ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் அதிரடியால் டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் அணி 2 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

Young Shreyas Iyer scored a superb 57-ball 96 to guide Delhi Daredevils a two wicket win over Gujarat Lions in an inconsequential Indian Premier League (IPL) tie at the Green Park Stadium here on Wednesday