ஐபிஎல் ஏலம்: ஆப்கன் வீரருக்கு ரூ.4 கோடி.. இஷாந்த் ஷர்மாவை வாங்க ஆளில்லை

ஆப்கன் அணியின் முன்னணி வீரர் முகமது நபியை சன் ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி ரூ.30 லட்சத்திற்கு ஏலம் எடுத்தது. இதன் மூலம் ஐபிஎல் ஏலத்தில் வாங்கப்பட்ட முதல் ஆப்கன் வீரர் என்ற பெருமையை முகமது நபி பெறுகிறார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, February 20, 2017, 11:36 [IST]

English summary

Mohammad Nabi creates history by becoming the first Afghan player to be bought in IPL Auction. He goes to SRH for Rs 30 lakh.