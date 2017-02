விஜய் ஹசாரே போட்டியில், டோணி அதிரடி சதம்.. சரிவிலிருந்த ஜார்கண்ட்டை வெற்றிபெற வைத்து அசத்தல்

43 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து ஜார்கண்ட் அணி தவித்தபோது களம் புகுந்த டோணியின் சதம் அந்த அணியின் வெற்றிக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்தது.

English summary

Skipper Mahendra Singh Dhoni blasted a century as Jharkhand defeated Chhattisgarh by 78 runs in a Group D match of the Vijay Hazare cricket tournament here on Sunday (Feb 26).