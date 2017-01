நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஜாலியா ஆடுங்க தல.. டோணிக்கு கோஹ்லி மெசேஜ்!

கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து டோணி விலகி விட்டதால் அவர் சுதந்திரமாக, அதிரடியாக தனது இயல்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தலாம் என்று கேப்டன் விராத் கோஹ்லி கூறியுள்ளார்.

English summary

India's new limited overs skipper Virat Kohli feels Mahendra Singh Dhoni can "play freely" and enjoy his cricket now that he has relinquised captaincy. On Friday (January 6), Kohli was appointed as India's ODI and T20I captain following the resignation of Dhoni on Wednesday.