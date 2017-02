புனே ஐபிஎல் அணி கேப்டன் பதவியிலிருந்து டோணி திடீர் நீக்கம்!

ரைசிங் புனே சூப்பர்ஜெயன்ட்ஸ் அணியின் கேப்டன் பதவியிலிருந்து டோணி நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

IPL franchise Rising Pune Supergiants have removed Mahendra Singh Dhoni from the team's captaincy, according to India Today's reports. Australian skipper Steve Smith is all set to replace Dhoni as the new captain of Rising Pune Supergiants in the upcoming IPL 10. Rising Pune Supergiants side played their maiden IPL last year under the tutelage of MS Dhoni but unfortunately finished seventh in the eight teams points table.