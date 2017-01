இந்திய கிரிக்கெட்டில் தவிர்க்க முடியாத "சாதனை நாயகன்" டோணி !

இந்திய ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணிகளின் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து டோணி விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 23:58 [IST]

English summary

Mahendra Singh Dhoni stumped every cricket fan on Wednesday when he informed the Board of Control for Cricket in India (BCCI) that he is stepping down as the skipper of India's One-Day International (ODI) and T20 International sides.