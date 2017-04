டோணியை சீண்டிய புனே அணி நிர்வாகம்.. பொங்கியெழுந்த சாக்ஷி.. பதிலடியை பாருங்கள்

'கேப்டன் கூல்' மனைவியான சாக்ஷி எரிமலையாக மாறிவிட்டார். பெண்மணியிடம் சிக்கிக்கொண்டதால் இப்போது மூச் விடாமல் இருக்கிறது புனே அணி நிர்வாகம்.

#RPS batting statistics until now - Manoj Tiwari, Rahane , Christian have the best strike rates. pic.twitter.com/JKya3lxHKC

English summary

Mahendra Singh Dhoni wife, Sakshi Dhoni, is seen as the fiery one. Sakshi recently posted two updates on Instagram which is seen as taking dig at Rising Pune Supergiant owners.