நீயா ஒத்துக்கற வரைக்கும் எவனாலும் உன்ன ஜெயிக்க முடியாது.. அந்த தல சொன்னாரு, இந்த தல செஞ்சிட்டாரு!

Subscribe to Oneindia Tamil

கிரிக்கெட் உலகில் ஒரு வார்த்தை பிரபலம். "Form is temporary, class is permanent". அந்த வார்த்தையின் வடிவம்தான் டோணி. அவரின் உள்ளே இன்னமும் எஞ்சியுள்ள பினிஷருக்குத்தான் இந்தியாவே மரியாதை கொடுக்கிறது. ஃபார்மில் இல்லாவிட்டாலும், சச்சின் சச்சின்தான், டோணி டோணிதான். அவர்களின் கிளாஸ் ஆட்டத்தை வேறு யாரும் ஜெராக்ஸ் எடுத்துவிட முடியாது.

English summary

Mahendra Singh Dhoni set another record in the Indian Premier League (IPL) after Rising Pune Supergiant entered the final.