இதுதான் கேப்டன் கூல்.. 13 வருடங்களுக்கு பிறகு பழைய வாழ்க்கைக்கே திரும்பிய டோணி!

ஜார்கண்ட் அணி வீரர்கள் ஹட்டியா நகரிலிருந்து ஹவுரா செல்லும் ரயிலில் பயணித்தனர். அதே ரயிலில் டோணியும் சக வீரர்களுடன் கொல்கத்தா சென்றார்.

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 12:50 [IST]

English summary

The 35-year-old legendary Indian cricketer posted an image on his Instagram account with his Jharkhand teammates.