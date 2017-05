சிம்மன்ஸ்,பொல்லார்டு பேயாட்டம்! டெல்லியை பிரித்து மேய்ந்த மும்பை..146 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 146 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது

English summary

Mumbai Indians (MI) create history, thrash Delhi Daredevils (DD) 146 by runs in the match 45 to remain at the top of IPL table.