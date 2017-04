பொல்லார்டின் அதிரடியால் நொறுங்கியது ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர்... மும்பை இந்தியன்ஸ் அசத்தல் வெற்றி!

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூருக்கு எதிரான ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

Story first published: Friday, April 14, 2017, 21:03 [IST]

English summary

A gritty 93-run partnership between Kieron Pollard and Krunal Pandya helped Mumbai Indians pull off a sensational 4-wicket win against Royal Challengers Bangalore in match 12 of the Indian Premier League