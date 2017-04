10-வது ஐபிஎல்.. மும்பைக்கு 177 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்தது குஜராத் !

பத்தாவது ஐபிஎல் சீசன் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் குஜராத் லயன்ஸ் அணியும் இன்று விளையாடி வருகின்றன

Story first published: Sunday, April 16, 2017, 16:13 [IST]

Mumbai Indians won the toss and Chose to fielding. this is the 16th match in the 10th season IPL.