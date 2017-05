மோடியே என்னைப் பாராட்டிட்டாரே.. அப்படியே ஜிவ்வென்று பறக்கும் முரளிதரன்

பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொழும்பில் கலந்து கொண்ட விழாவில் தன்னை புகழ்ந்தது இன்ப அதிர்ச்சியாக உள்ளதாக முத்தையா முரளிதரன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Muthiah Muralidharan was surprised when Prime Minister Narendra Modi mentioned him while praising the contribution of Indian origin Tamil community in Sri Lanka, and feels that it is a great honour for him