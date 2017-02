எனது கனவு நனவாகியது.. சொல்கிறார் ரூ.2.6 கோடிக்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்ட இளம் ஐபிஎல் வீரர்

இந்திய பிரீமியர் லீக் போட்டியில் விளையாடுவதற்காக சன்ரைஸர்ஸ் அணியால் ரூ.2.6 கோடிக்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்ட முகமது சிராஜ், தனது கனவு நனவானதாக கூறுகிறார்.

English summary

My dream becomes true, says mohammed Siraj, who bagged Rs. 2.6 crores in IPL auction by Hyderabad Sunrisers team.