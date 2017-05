அவுட் ஆப் பார்ம்லயே 81%.. பார்ம்ல இருந்தா நீங்களாம் செத்திங்க.. டோணியை கொண்டாடும் ரசிகர்கள்!

மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கு எதிரான குவாலபையர் ஆட்டத்தில் பட்டையை கிளப்பிய டோணியை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 12:07 [IST]

Netizens celebrating Dhoni's yesterday's game against Mumbai Indians. In Social Medias Dhoni's fans praising him.