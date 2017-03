சூதாட்டம்.. பாகிஸ்தான் முன்னணி கிரிக்கெட் வீரருக்கு தற்காலிக தடை

இர்பான் அனைத்து வகையான கிரிக்கெட்டிலும் பங்கேற்க தற்காலிக தடை விதித்து இன்று பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Fast bowler Muhammad Irfan has been provisionally suspended by the Pakistan Cricket Board after spot-fixing inquiry against him during Pakistan Super League (PSL).