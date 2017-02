சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டியில் இருந்து பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர் ஷாகித் அப்ரிடி ஓய்வு

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர் ஷாகித் அப்ரிடி சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, February 20, 2017, 9:07 [IST]

English summary

Pakistan allrounder Shahid Afridi on Sunday announced his retirement from international cricket.The 36 years old Afridi had already quit Test and ODI cricket.