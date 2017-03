ஆஸி.க்கு எதிரான டெஸ்ட்டில் புஜாரா அதிரடி இரட்டை சதம்- சஹா சதம்!

ஆஸ்திரேலியா அணிக்கு எதிரான 3-வது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய வீரர் புஜாரா அபாரமாக ஆடி இரட்டை சதம் அடித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Cheteshwar Pujara absorbed most of the pressure, defied the Australian attack and went on to notch a well-made double century