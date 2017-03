7-வது விக்கெட்டுக்கு அதிக ரன்கள்...69 ஆண்டு சாதனையை முறியடித்தது புஜாரா- சஹா ஜோடி!

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் 7-வது விக்கெட்டுக்கு 199 ரன்கள் குவித்து 69 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்தது புஜாரா- சஹா ஜோடி.

English summary

Pujara and Saha's stand of 199 is now the highest seventh-wicket partnership ahead of Hemu Adhikari and Vijay Hazare who shared a 132-run stand in Adelaide in 1948.