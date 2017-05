ஸ்டோக்ஸ் அதிரடியால் புனேயிடம் வீழ்ந்தது குஜராத்... கடைசி பந்து வரை த்ரில்

குஜராத் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் தொடரின் லீக் போட்டியில், புனே அணி, 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Rising Pune Supergiant beat Gujarat Lions by 5 wickets thanks to an unbeaten hundred from Ben Stokes.