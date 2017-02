வெறும் 48 பந்துகளில் கடைசி 7 விக்கெட்டுகளையும் இழந்த இந்தியா!

முதல் இன்னிங்சில், ஆஸ்திரேலிய அணி 260 ரன்கள் குவித்த நிலையில், இந்தியா தனது முதல் இன்னிங்சில் கடைசி 48 பந்துகளில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்தது.

English summary

India's stunning collapse as it lost, 7 wickets in 48 balls.