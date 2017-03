இந்திய அணியின் கிரிக்கெட் பயிற்சியாளராகிறார் ராகுல் டிராவிட்?

இந்திய அணியின் பயிற்சியாளராக ராகுல் டிராவிட் நியமிக்கப்படலாம் என்று தகவல்கள் கூறுகின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, March 13, 2017, 11:09 [IST]

English summary

Ragul dravid may be nominated as Trainer ti indan criket team. Presently he is a trainer for below 19 years old team.