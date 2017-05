திரிபாதி அதிரடி.. கொல்கத்தாவை 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஹாட்ரிக் வெற்றியை ருசித்தது புனே

கொல்கத்தா அணிக்கு எதிரான 41வது லீக் போட்டியில் புனே அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

English summary

Pune breached the Eden Gardens' fortress as they defeated Kolkata by 4 wickets in the league match of the Indian Premier Leauge (IPL) 2017