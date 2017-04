முதல் போட்டியில் பெற்ற பெயரை தக்க வைத்த ரஷித் கான்! 19 ரன்னுக்கு 3 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி அசத்தல்!

முதல் போட்டியில் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய சன்ரைசர்ஸின் ரஷித் கான் தான் விளையாடிய இன்றைய இரண்டாவது போட்டியில் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

English summary

Rashi khan bowling was wonderful today. He was giving just 19 runs and taken 3 wickets. He controled the run rate also.