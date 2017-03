மாங்கு, மாங்கென்று பந்து வீசுவதிலும் ஒரு சாதனை.. கும்ப்ளேயை முந்திய அஸ்வின்!

ஒராண்டில் அதிகப்படியாக பந்து வீசிய இந்திய சுழல் பந்துவீச்சாளர்களில் முதல் இடம் பிடித்துள்ளார் அஸ்வின்.

English summary

Ravichandran Ashwin broke his coach Anil Kumble’s record of most balls bowled in a Test season by sending 3749 balls till the end of Australian innings in the second Test match in Bangalore on Monday.