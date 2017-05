அடிச்சா ஃபோரு, சிக்ஸ்தாங்க.. சிங்கிள்லாம் வேண்டாம்.. ஓவர் கான்பிடென்டால் உருப்படாமல் போன பொல்லார்ட்

பொல்லார்டின் ஓவர் கான்பிடென்ட்தான் பஞ்சாப்புக்கு எதிரான ஆட்டத்தில், மும்பை அணியின் தோல்விக்கும் காரணமாக மாறியது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Refusing single run by the Pollard costs Mumbai Indians badly their match against Punjab.