ஆஸ்திரேலிய டி-20 அணியின் உதவி பயிற்சியாளரானார் ரிக்கி பான்டிங்

இலங்கைக்கு எதிரான தொடரில், ஆஸ்திரேலிய டி20 அணியின் உதவி பயிற்சியாளராக முன்னாள் கேப்டன் ரிக்கி பான்டிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Former Test skipper Ricky Ponting has been appointed as an assistant coach to the Australia Twenty20 international squad for next month's series against Sri Lanka, Cricket Australia said on Sunday (Jan 1). Ponting, one of Australia's greatest batsmen, will work alongside the interim head coach Justin Langer and interim assistant coach Jason Gillespie during the three T20 internationals.