ஐபிஎல்.. தந்தை இறந்த சோகத்தின் நடுவே அரை சதம் விளாசிய ரிஷப் பந்த்!

டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் அணியின் விக்கெட் கீப்பர் ரிஷப் பந்த் தந்தை இறந்த சோகத்தை மறந்து அதிரடியாக விளையாடி அரைசதத்தை அடித்து விளாசினார்.

English summary

Rishabh Pant from Delhi daredevils team wicket keeper has got half century when played with Bangalore team though his father has expired on wednesday.