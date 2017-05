ரிஷப் பந்த், சாம்சன் அதிரடியால் டெல்லியிடம் வீழ்ந்தது குஜராத் லயன்ஸ்

குஜராத் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் தொடரின் லீக் போட்டியில், டெல்லி அணி, 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

Rishabh Pant and Sanju Samson helped Delhi Daredevils scalp a scintillating 7 wickets win over Gujarat Lions

