சின்னப்புள்ளத்தனமா அம்பயரிடம் சண்டை போட்ட ரோகித் ஷர்மா.. ஆப்பு வைத்த ஐபிஎல் நிர்வாகம்

நடுவரிடம் அநாகரீகமாக நடந்துகொண்டதால் ரோகித் ஷர்மாவுக்கு போட்டி ஊதியத்தில் 50 சதவீதம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐபிஎல் விதிமுறைப்படி இந்த அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Rohit Sharma has been fined 50% of his match fees for showing dissent at umpire’s decision.