டோணி இதற்கு சரிபட்டு வரமாட்டாரு.. தலயை கைவிட்ட தாதா!

டி20 கிரிக்கெட்டை பொறுத்தளவில் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் டோணி ஒருமுறை மட்டுமே அரை சதம் கடந்துள்ளார். இது சிறப்பான சாதனை இல்லை என்று கங்குலி ஒரு ஆங்கில ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The former India captain Sourav Ganguly on Wednesday said Dhoni is not a good T20 player.